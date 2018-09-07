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§ Rexyn
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 56
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 07.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» готовит материал о предстоящем проведении тендера на право обслуживания городских и пригородных маршрутов. Редакции важно знать мнение населения по поводу нынешних обслуживающих компаний, графика движения автобусов, их состояния и т.д.

Какие маршруты вы считаете наиболее приближенными к образцовым? Готовы ли вы платить больше, если качество обслуживания повысится?

Что бы вы хотели внести в условия тендера?
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§ Sniper
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вношу предложение. Что бы переработали тексты сообщений. Задолбали грозные предупреждения о коррупции. Простому народу коррупция не доступна. А начальство в автобусах не ездит. И даже не догадывается, какие кары грозят коррупционерам. Также надо восстановить простые житейские напоминания. Что бы молодежь не сидела на сиденьях. Когда рядом стоят пожилые люди и женщины.
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* yudjin
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5504
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Что бы вы хотели внести в условия тендера?

Первым пунктом надо внести правило, что ВСЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ... без всяких ноющих отговорок перевозчиков. Если прописаны график, интервал движения, санитарные нормы, то они должны такими и быть..и вечером, и в выходные...
А вторым пунктом.. штрафные санкции, за нарушение хоть одного условия.
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