Sniper Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением #2





(Пользователи) Сообщений: 440

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:48 Вношу предложение. Что бы переработали тексты сообщений. Задолбали грозные предупреждения о коррупции. Простому народу коррупция не доступна. А начальство в автобусах не ездит. И даже не догадывается, какие кары грозят коррупционерам. Также надо восстановить простые житейские напоминания. Что бы молодежь не сидела на сиденьях. Когда рядом стоят пожилые люди и женщины.