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≡ Требования к школьным принадлежностям разъяснили в департаменте Комитета техрегулирования и метрологии Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Требования к школьным принадлежностям разъяснили в департаменте Комитета техрегулирования и метрологии Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале нового учебного года в департаменте обратили внимание родителей на необходимость приобретать безопасную школьную продукцию.
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§ Vital
Re: Требования к школьным принадлежностям разъяснили в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю че там сколько стоит. Я каждый год в 100 000 . Отдаю на всякую эту школьную тему. В последнее время сына офигел уже. Футболер . Стал почти профи. Треко купи пап крутое, бутцы, футболки. Китай не канает. Говорит отстой это все. Приходится фирму брать. 8 лет ему, сопли еще не прошли. Но а че делать? Балую)))
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§ Мейрам
Re: Требования к школьным принадлежностям разъяснили в...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 11.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вес ранца тоже надо прописать в регламенте, чтобы не было чрезмерной нагрузки на ребенка
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§ olegggon
Re: Требования к школьным принадлежностям разъяснили в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.09.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что насчет шкафчиков для школьников? Ещё пару лет назад писали, что вот-вот будут установлены в школах. Хоть в одной установили? 😒 Ребенок таскает учебники, спина не выдерживает, постоянно жалуется.
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§ Vital
Требования к школьным принадлежностям разъяснили в департаменте Комитета техрегулирования и метрологии Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

345 школ на строили. Вам и шкафчики еще надо.
По себе.: очень редко но провожаю тоже своего футболера. Беру рюкзак. Несу и смотрю на своего. Как он его таскает? Мне самому тяжело. С этим чето надо делать. Неправильно это
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* yudjin
Re: Требования к школьным принадлежностям разъяснили в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5504
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А что насчет шкафчиков для школьников? Ещё пару лет назад писали, что вот-вот будут установлены в школах. Хоть в одной установили?

Ну эт как всегда... популизмом занимались не учитывая реалии простой средней школы.
А шкафчики есть только в Назарбаевской школе, которая очень не дурно финансируется...там и форму спортивную бесплатно выдают....
А остальные школы на половину повешены на родителей.
так что как всегда в этой стране есть ровные, а есть ровнее.
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