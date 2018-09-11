Цитата: olegggon:

А что насчет шкафчиков для школьников? Ещё пару лет назад писали, что вот-вот будут установлены в школах. Хоть в одной установили?

Ну эт как всегда... популизмом занимались не учитывая реалии простой средней школы.

А шкафчики есть только в Назарбаевской школе, которая очень не дурно финансируется...там и форму спортивную бесплатно выдают....

А остальные школы на половину повешены на родителей.

так что как всегда в этой стране есть ровные, а есть ровнее.