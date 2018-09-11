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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 84 из 84«1...828384
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кафель кстати не из дешевых..
4999 по моему квадрат, плюс побрякушки 10 на 30 по 720..
Набрал их десять штук..
Я то взял то всего 20 штук на три квадрата и еще заправиться хотел..
Хорошо в машине есть копилка из соток и писяток..
Так все деньги и вбухал..
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Так все деньги и вбухал..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25444&viewmode=flat&sortorder=0&start=1245

Марик и сколько стоит у вас полный бак - заправить?... :lol:
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик и сколько стоит у вас полный бак - заправить?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778472&topic_id=25444&forumid=2#778472

Я раньше где то на 5400 заправлял, сейчас на тысяч около шести..
На 700 км по трассе хватает, по городу на 550 примерно, максимум 620..
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§ Vital
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А какой бак в опеле? У нас не кто опель не заправляет.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я копилку собираю там не бензин, начал собирать, но теперь и на ремонт и туда и сюда..
Там тысяч 13 будет..
Дома бесполезно..
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§ Sniper
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
полный бак - заправить?

порядка 7 тысяч теньге. Если ездить до предупреждения.
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А какой бак в опеле?

У моего - 45 литров. Хватает почти на 700 км.
На Автобане больше...
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас не кто опель не заправляет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25444&post_id=778486&order=0&viewmode=flat&pid=778478&forumid=2#778486

Ясно у вас то Десятки... :lol:
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На 700 км по трассе хватает, по городу на 550 примерно, максимум 620..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778478&topic_id=25444&forumid=2#778478

Ну и у меня также - примерно... :lol:
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§ elektron
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.09.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы чего Марика ветку ремонтов, заправками зафлудили? :-x
Давай ремонты, интересно посмотреть чем закончится. :lol:
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Страница 84 из 84«1...828384
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