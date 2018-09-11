211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1246





(Пользователи) Сообщений: 4385

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 19:51 Кафель кстати не из дешевых..

4999 по моему квадрат, плюс побрякушки 10 на 30 по 720..

Набрал их десять штук..

Я то взял то всего 20 штук на три квадрата и еще заправиться хотел..

Хорошо в машине есть копилка из соток и писяток..

Так все деньги и вбухал..