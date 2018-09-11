elektron Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на Московском водоводе #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1905

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:53 Цитата: drakon:

Да небыло при Советах - такого бардака.Бывало тоже. Но аварии были редкостью иИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778522&topic_id=35502&forumid=1#778522 Да небыло при Советах - такого бардака.Бывало тоже. Но аварии были редкостью иИсточник:

Ой Драг если расскажу, как пол тогда Кустаная без света оставил, с больницами, не поверишь. Правда минут на 20-ть.

С областной сразу звонили, спросил, а где ваш запасной-резервный генератор? Как сдуло! продали уже было, а год то всего 1996-ой был