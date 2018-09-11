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§ NG.kz
Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на Московском водоводе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты “НГ” побывали на месте аварии. Техника коммунальщиков была на месте - откачивали воду из ямы. Кроме того, в центре Костаная сегодня появились машины с надписью “Питьевая вода”.
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§ 211
Re: Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живешь в городе в общаге, будь готов ко всему..
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§ Обликоморале
Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на Московском водоводе
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5997
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водовод надо срочно переименовать и тогда аварий на нем нам долго не видать.
Промашка та какая у ономастов.
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§ drakon
Re: Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
готов ко всему..

Ну вот как - хотите. Не понимаю я.
Какие то праздники празднуете,
подарки столице делаете.Миллионы
зря тратите на фейерверки.
Наведите за эти деньги сначала хоть
какой порядок. Потом празднуйте - на здоровье.
Да небыло при Советах - такого бардака.
Бывало тоже. Но аварии были редкостью и
не такого масштаба... :-o
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§ elektron
Центр Костаная остался без холодной воды из-за аварии на Московском водоводе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.09.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да небыло при Советах - такого бардака.Бывало тоже. Но аварии были редкостью иИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778522&topic_id=35502&forumid=1#778522

Ой Драг если расскажу, как пол тогда Кустаная без света оставил, с больницами, не поверишь. Правда минут на 20-ть.
С областной сразу звонили, спросил, а где ваш запасной-резервный генератор? Как сдуло! :-P продали уже было, а год то всего 1996-ой был 8-)
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