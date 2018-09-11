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§ NG.kz
"Позицию минстерства вы знаете" - проблему поборов в школах обсудили на республиканском уровне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае его участники - директора школ, члены попечительских школьных советов, представители управления образования - собрались в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции.
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§ 211
Re: "Позицию минстерства вы знаете" - проблему поборов...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе это вовсе и не поборы, это слабая экономическая ситуация у нас в стране, где каждый выживает как может, сам..
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§ Обликоморале
"Позицию минстерства вы знаете" - проблему поборов в школах обсудили на республиканском уровне
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5997
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все это напоминает застойные годы совка.
Поговорили, обсудили, утвердили ... а воз останется и поныне там.
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