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§ NG.kz
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато унас дорога теперь в четыре полосы есть
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§ Обликоморале
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5997
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Обиделся?
Ой бай, хамить начал.
Чего и следовало ожидать.
И это мы то пишем про свое, а вот ты в нем реально копаешься...
Ностальгия? Или самоутверждаешься так? :lol:
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§ drakon
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ностальгия? Или самоутверждаешься так?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778516&topic_id=35478&forumid=1#778516

И ностальгия и самоутверждение... :lol:
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§ Обликоморале
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5997
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Уважуха за признание))
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