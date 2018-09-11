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§ NG.kz
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каждой из скамеек - два кабеля. В одной кабели имеют разъемы micro USB и только еще входящий в нашу жизнь USB type-C, а во второй вместо micro USB - Lightning (разъем для зарядки iPhone).
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§ Добринцофф
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6168
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезно,всё сломают,провода выдернут с корнем.
Кстати,а ничё, что разъёмчики промокнут от дождика?
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§ Vital
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сломают. Я дома не спецально чтук пять сломал. Последнее фото класное. Фотографу зачет
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§ Victor Yang
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.09.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не доверял бы я своим согражданам такой девайс. Над ним камеру нужно ставить.
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§ Vital
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится чут ли не в каждом втором кафе вайфай делали. И чем все закончилось? Заходишь и спрашиваешь : есть? Нету в ответ. А по теме: деньги на ветер. Сначло нужно пенсам дворникам жуки покупать. Потом уже все остальное.
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§ Vital
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% эту придумал школьник- гений сочинение написал, бизнес- план. Акимат не долго думаю одобрел. Бабки то списать это святое.
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§ maxsaf
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.09.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую: До первого дождя. Ну сделали бы под навесом, на остановке например, ну или крышку откидную, а так - деньги на ветер. Про вандалов вообще молчу.
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§ drakon
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
До первого дождя

Сядешь на скамейку,после дождя.
Может и яйца - отшибить... :lol:
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§ Vital
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Подозрение есть. Что это за мутил школьник- гений - немец. У наших местных планы по серьезней. Завод построить по производству авто. Или лифтов . Скорей всего это ваш засланец с европы. Точно ваш. .
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§ drakon
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
школьник- гений - немец.

А может - Сириец... :lol:
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§ Sniper
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 20:19
Комментарий проходит проверку.
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§ лимон
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.09.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
солнечная панель низковато расположена, да и хрупкая она
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§ 211
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:34
Комментарий проходит проверку.
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