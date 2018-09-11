Sniper Re: Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и... #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:30 Цитата: Vital:

Тогда почему при таком спросе высоком я не могу продать кв дорого?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32255 Тогда почему при таком спросе высоком я не могу продать кв дорого?Источник:

ты не должен продавать квартиру. Где же ты будешь тогда жить ? Езжай, куда задумал, исчезни на пару лет. Под расписку оцифрованному отдай. Квартплату тебе он будет отстегивать частично по чесноку. Ключи отнеси женщине на рынке. Валей зовут. Она там на какую то луну начитает молитву. Люди с закрытыми глазами побегут твою квартиру покупать. Проверено.