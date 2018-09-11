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§ NG.kz
Две "десятки" попали в аварию в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии, произошедшей на перекрестке улиц Баймагамбетова и Леонида Беды, на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта под ником Серик Тойота.
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§ drakon
Re: Две "десятки" попали в аварию в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14504
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное продавщицы - подгузников - столкнулись... :lol:
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§ Vital
Re: Две "десятки" попали в аварию в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно в гдр почьтальны не бьются на жуках. Они особенные.? Наши то девчата отчаиные. Когда психуют могут и жука почьтальенского ушатать в миг. Для наших девчат жук не машина!
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