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§ NG.kz
Акимат, подаяние
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.15 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно напротив областного акимата можно наблюдать этого человека просящего подаяние, но работники не хотят или действительно не замечают его.
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§ Vital
Акимат, подаяние
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Хорошо что у нас на форуме нет странички 45 года. Драг ты б походу и туда б залез? :lol:
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§ drakon
Акимат, подаяние
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14504
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг ты б походу и туда б залез? :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778429&topic_id=23817&forumid=1#778429

Виталя, забытое прошлое, это - настоящее... :lol: :-o
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§ Sniper
Акимат, подаяние
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
орошо что у нас на форуме нет странички 45 года. Драг ты б походу и туда б залез

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778429&topic_id=23817&forumid=1#778429

Дракон успокоиться не может. Хорошо ты его по носу щелкнул насчет машинки ихнего почтальона. А если увидит наши дома, всякие тренажерные залы, и все остальное. Заблудится сначала. И еще больше ахнет. Или заплачет.
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