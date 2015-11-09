Sniper Акимат, подаяние #32





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:12 Цитата: Vital:

орошо что у нас на форуме нет странички 45 года. Драг ты б походу и туда б залез



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778429&topic_id=23817&forumid=1#778429 орошо что у нас на форуме нет странички 45 года. Драг ты б походу и туда б залезИсточник:

Дракон успокоиться не может. Хорошо ты его по носу щелкнул насчет машинки ихнего почтальона. А если увидит наши дома, всякие тренажерные залы, и все остальное. Заблудится сначала. И еще больше ахнет. Или заплачет.