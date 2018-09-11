Vital Требования к школьным принадлежностям разъяснили в департаменте Комитета техрегулирования и метрологии Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6134

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: olegggon:



345 школ на строили. Вам и шкафчики еще надо.

По себе.: очень редко но провожаю тоже своего футболера. Беру рюкзак. Несу и смотрю на своего. Как он его таскает? Мне самому тяжело. С этим чето надо делать. Неправильно это