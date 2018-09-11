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≡  Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и пообещал решить проблему за пять лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и пообещал решить проблему за пять лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, рождаемость в последние годы в Казахстане выросла, и Министерство образования не успевает строить нужное количество школ
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§ Vital
Re: Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет страшно стало жить. Рф под санкциями и официально спад населения. Но при этом кв стоят в два - три раза дороже чем у нас и зп тоже . У нас 345 школ на строили. Зп высокая 160 000 официально. Тогда почему при таком спросе высоком я не могу продать кв дорого? У всех большая зп , рождаемость зашкаливает. Точно все в норме с статистикой?
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§ Sniper
Re: Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тогда почему при таком спросе высоком я не могу продать кв дорого?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32255

ты не должен продавать квартиру. Где же ты будешь тогда жить ? Езжай, куда задумал, исчезни на пару лет. Под расписку оцифрованному отдай. Квартплату тебе он будет отстегивать частично по чесноку. Ключи отнеси женщине на рынке. Валей зовут. Она там на какую то луну начитает молитву. Люди с закрытыми глазами побегут твою квартиру покупать. Проверено.
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§ Vital
Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и пообещал решить проблему за пять лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Чет я про Марика и не подумал. Он сможет всю сумму отдать. Мне не нужна месячная. Я сразу хочу всю.. А че за Валя на рынке? Симпатишная?
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§ Sniper
Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и пообещал решить проблему за пять лет
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я сразу хочу всю.. А че за Валя на рынке? Симпатишная?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778418&topic_id=35494&forumid=1#778418

хотеть не вредно. Сначала дело сделай как положено. Денег много не бывает. Не созрел ты еще до больших денег.
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§ Сыкымы
Re: Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и...
Сыкымы


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Сообщений: 431
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.09.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Под расписку оцифрованному отдай

И останется Виталя без хаты. Сменяет на отруби, он схемы знает. 8-)
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§ Vital
Сагадиев объяснил дефицит мест в городских школах и пообещал решить проблему за пять лет
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Че я хочу такого особеного? У меня есть дети. Я в садик без проблем отдал. В школу тоже. Сагадиев говорит что проблема. Я не почувствовал. А вот дальше че делать? Я незнаю. Я в тупике. Где молодым работа? Нету.

[Исправлено: Vital, 11.09.2018 - 16:08]
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