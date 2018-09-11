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§ NG.kz
Ипотеку со ставкой 10,75 процента запустили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане запустили ипотечную программу, по которой можно купить вторичное жилье в кредит по ставке 10,75 процента годовых. Об этом заявил председатель правления АО "Ипотечная организация "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

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§ Vital
Ипотеку со ставкой 10,75 процента запустили в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам щас кое чо скажу правителям страны( америку не открыл точно). Возможно могут удалить , ну я попробую. ))) Вы потеряли клиентов, покупателей незнаю как назвать , где то с пол страны русскоязычных. Не один адекватный родитель не будет брать ипотеку своему ребенку. Так называемая красная черта пройдена.

[Исправлено: Vital, 11.09.2018 - 12:48]
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