Vital Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6124

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:22 Цитата: таноми52:



Ну необезательно же вникать глубоко в дебри этой профессии. Можно ж и поверхностно работать. В каждой работе есть помощники, ну типа замы которые выполняют самую интереснную работу. Пациентку ж нужно раздеть. Обследовать первичным медицинским осмотром. И уже потом если будет не обходимость отправить к хирургу- маммологу.