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§ NG.kz
Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 4 по 17 сентября один из таких поездов курсирует по Костанайской области. Во время его остановки на станциях жители этих населенных пунктов смогут получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь.
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* Sniper
Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу в списке Аркалыка, Тургая и Амангельды.
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§ Vital
Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маммолог хорошая походу работа?
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§ Vital
Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в курсе. В городе есть ускореные курсы по обретению этой професии. Есть же там всякие швии, повора, водители. Может и на маммолога есть
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* Sniper
Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 11:59
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.09.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В городе есть ускореные курсы по обретению этой професии?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32248#778383


Курсы?
Маммоло́гия — раздел медицины, посвящённый диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний: мастопатия, мастит, рак молочной железы и другие. Врач-специалист в этой области называется маммо́лог.
Если курсы, то только как специализация ВРАЧЕЙ смежных направлений
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§ Vital
Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну необезательно же вникать глубоко в дебри этой профессии. Можно ж и поверхностно работать. В каждой работе есть помощники, ну типа замы которые выполняют самую интереснную работу. Пациентку ж нужно раздеть. Обследовать первичным медицинским осмотром. И уже потом если будет не обходимость отправить к хирургу- маммологу. :lol:
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* Sniper
Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 14:03
Комментарий удален модератором.
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