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§ NG.kz
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ", 9 сентября в 10 км от Лисаковска был найден КамАЗ с госномером 551 ЕЕА 10, в котором обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. На месте убийства был замечен автомобиль ВАЗ-21099 или 2109
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§ Обликоморале
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тень" 90-х ?
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* drakon
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
"Тень" 90-х ?

Тебя вчера небыло на форуме... 8-)
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§ Vital
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. Похожий почерк и авто тоже. Не их ли наш гуманый суд по удо выпустил?
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* Sniper
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. Похо

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778362&topic_id=35489&forumid=1#778362

Такую проблему мастерски решает Лукашенко. Была передача на эту тему. Организовал перестрелку 2 бандитских группировок за контролем над каким то участком дороги. Одна группа была убита на месте. Живых не брали. Раненных добивали на месте. Потом среди бандитов пошли зловещие слухи. Что роль бандитов исполнили переодетые спецназовцы. Тем более батько объявил, что подобные операции будут продолжаться и впредь. Желающих разматывать свои кишки на асфальте поубавилось.
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§ Vital
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

У нас вроде нет бандитских груперовок дорожных. Ппс полностью контролирует наши дороги. Это . Может местные по пьяне. . Врятли залетные из далеких краев, их бы сразу поймали, перехват бы обьявили. В миг бы задержали. Наша полиция хоть и корумпирована , но когда надо быстро сработают на захват.
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* Sniper
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Sniper


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Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас вроде нет бандитских груперовок дорожных. Ппс полностью контролирует наши дороги. Это . Может местные по пьяне. . Врятли залетные из далеких краев, их бы сразу поймали, перехват бы обьявили. В миг бы задержали. Наша полиция хоть и корумпирована , но когда

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778369&topic_id=35489&forumid=1#778369

ошибаешься дорогой. Эти амнистии многим дали надежду, что можно заработать много и сразу. Лохов же кругом много. Наверное, еще подвозил сам до нужного места из дружеских побуждений. Пассажиров не брать!!! Забыли????
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§ Vital
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Не не. Бакчан если б были б у нас дорожные бандиты я б об этом уже знал бы. Эти скорей всего колхозаны местные с ружьем на охоте были. Щас сезон Дураки обезбашеные , возможно судимые. Надеюсь найдут их. Нельзя так делать , убивать трудягу на ровном месте.
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* Sniper
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
б об этом уже знал бы. Эти скорей всего колхозаны местные с ружьем на охоте были. Щас сезон Дураки обезбашеные , возможно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778380&topic_id=35489&forumid=1#778380

что ты узнаешь? Висяки не публикуются. Есть парочка коммерсантов еще с 90 годов. Хотел бы знать что с ними случилось? Оба исчезли на трассе, зерном крупными партиями занимались.
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§ Vital
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты и всомнил.90е. Ты б еще 45 г вспомнил. Я ребенком был в 90 и то как то пересекся с теми я то по младше тебя. . Ехал с элеватора оренбурского , шефа вез на волге3110. Полный багажник денег. Шеф мутный был. Вечно фигню всякую мутил. Где он щас незнаю. Толян привет! Нас тогда ребята догнали с ружьями. Испугались мы тогда не на шутку. В те времена и трупов было много. Щас то нету такого
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§ Обликоморале
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тебя вчера небыло на форуме...

Меня с неделю наверно не было на форуме. Но это при чем?)
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§ Обликоморале
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас то нету такого

Ога, нету. Ты криминальные сводки почитай по Казахстану.
То там кто пропал, то сям...кого то двухсотыми потом находят, а кого то нет.
Криминал был, есть и будет.
А в кризисное время он активизируется.
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* drakon
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но это при чем?)

9 сентября - тебя небыло... :lol:
Где был?... :oops:
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§ Vital
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Про единичные случаи я слышал. Ну что б масово , не слышал я. Знаю несколько случаев когда люди спецом( живые) проподают вместе с лямами.
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§ Обликоморале
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где был?..

Ну точно не на трассе, в городе.
Может еще поминутно вам расписать?
В следователи решил заделаться?
Цитата:
Vital:
Ну что б масово

Вот потому и "тень".
Не хотелось бы возвращения.
Одна из бывших республик СССР, до сих пор там.

[Исправлено: Обликоморале, 11.09.2018 - 13:20]
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