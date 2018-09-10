Sniper Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области #6





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:40 Цитата: Vital:

У нас вроде нет бандитских груперовок дорожных. Ппс полностью контролирует наши дороги. Это . Может местные по пьяне. . Врятли залетные из далеких краев, их бы сразу поймали, перехват бы обьявили. В миг бы задержали. Наша полиция хоть и корумпирована , но когда



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778369&topic_id=35489&forumid=1#778369 У нас вроде нет бандитских груперовок дорожных. Ппс полностью контролирует наши дороги. Это . Может местные по пьяне. . Врятли залетные из далеких краев, их бы сразу поймали, перехват бы обьявили. В миг бы задержали. Наша полиция хоть и корумпирована , но когдаИсточник:

ошибаешься дорогой. Эти амнистии многим дали надежду, что можно заработать много и сразу. Лохов же кругом много. Наверное, еще подвозил сам до нужного места из дружеских побуждений. Пассажиров не брать!!! Забыли????