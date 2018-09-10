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≡ Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато унас дорога теперь в четыре полосы есть
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* Римма
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Римма


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 11.09.18
Отправлено: 11.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот такие школы лицо страны, частные сектора в центре города по колено в грязи лицо страны, истинное лицо! а дорогая машина и резиденция за счет этой же страны- это маска, одетая поверх истины.
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§ Обликоморале
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, по мягче напишем.
Цитата:
drakon:
Потому,что Аким,его резиденция.его авто - это лицо Страны

Это может в Германии у вас так. Народ Казахстана это не приветствует.
Не насаждайте нам ваши традиции.
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* drakon
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14500
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не насаждайте нам ваши традиции.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35478&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

А надо бы - насаждать,вам - наши традиции.

Вот лицо нашей страны - пенсионер,
бывший почтальон... :lol:
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* Sniper
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот лицо нашей страны - пенсионер,
бывший почтальон..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778409&topic_id=35478&forumid=1#778409

типично женский автомобиль.

[Исправлено: Gljuk, 11.09.2018 - 14:13]
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§ Vital
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6124
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг ты явно давно не был в костанае. У нас девчата - продавцы сникерсов и подгузников на таких гоняют. А дворники акиматовским ваще такое западло покупать. Те на лексусах гоняют и все родственики успешные бизнесмены. Отсталая вы страна.
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* Sniper
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 14:29
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