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§ NG.kz
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ", 9 сентября в 10 км от Лисаковска был найден КамАЗ с госномером 551 ЕЕА 10, в котором обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. На месте убийства был замечен автомобиль ВАЗ-21099 или 2109
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§ Обликоморале
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тень" 90-х ?
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§ drakon
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
"Тень" 90-х ?

Тебя вчера небыло на форуме... 8-)
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* Vital
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6112
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. Похожий почерк и авто тоже. Не их ли наш гуманый суд по удо выпустил?
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§ Sniper
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. Похо

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778362&topic_id=35489&forumid=1#778362

Такую проблему мастерски решает Лукашенко. Была передача на эту тему. Организовал перестрелку 2 бандитских группировок за контролем над каким то участком дороги. Одна группа была убита на месте. Живых не брали. Раненных добивали на месте. Потом среди бандитов пошли зловещие слухи. Что роль бандитов исполнили переодетые спецназовцы. Тем более батько объявил, что подобные операции будут продолжаться и впредь. Желающих разматывать свои кишки на асфальте поубавилось.
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