Sniper Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области #4





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:44 Цитата: Vital:

С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. Похо



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778362&topic_id=35489&forumid=1#778362 С год назад была похожая проблема. Под уральском тоже на 09 пацаны какие то застрелили водителя. Потом вроде прошла инфа что их поймали. Хм. ПохоИсточник:

Такую проблему мастерски решает Лукашенко. Была передача на эту тему. Организовал перестрелку 2 бандитских группировок за контролем над каким то участком дороги. Одна группа была убита на месте. Живых не брали. Раненных добивали на месте. Потом среди бандитов пошли зловещие слухи. Что роль бандитов исполнили переодетые спецназовцы. Тем более батько объявил, что подобные операции будут продолжаться и впредь. Желающих разматывать свои кишки на асфальте поубавилось.