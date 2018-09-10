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§ NG.kz
Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре железнодорожного моста в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот оказался явно домашним - на его шее виднелся тонкий "противоблошиный" ошейник. Вся операция по спасению заняла около получаса. О том, как это было - в нашем репортаже.
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§ alex_60
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.09.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, что сказать, рад за кота.
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§ Xacatel
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было отпустить кота в том районе, он бы сам дом нашел. А хозяева может вообще не читают NG.kz
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§ Татьяна Назарук
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.09.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:

а вы точно материал прочитали? ХОЗЯЙКА УЖЕ НАШЛАСЬ!)
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§ Обликоморале
Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре железнодорожного моста в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
ХОЗЯЙКА УЖЕ НАШЛАСЬ!)

А сколько эмоций та))
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* Rexyn
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 56
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.09.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А сколько эмоций та))

За котика обидно) Редакция за него весь день переживала, а читатель не удосужился прочесть материал от начала до конца((
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§ elektron
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1900
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу что всё так обошлось! Спасибо и спасателям и редакции, и всем кто помог. У меня так пропал было, через день дети в кустах мёртвым нашли.
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§ Обликоморале
Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре железнодорожного моста в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Ну что сказать...
Банально - респект и уважуха редакции и спасателям в проведенной "операции", а так же всем неравнодушным оказавшим посильное участие.
Цитата:
Rexyn:
а читатель не удосужился прочесть

Предлагаю, понять и простить..
:lol: но, на неделю перевести в "режим чтения", чтобы удосуживался иногда читать.))

[Исправлено: Обликоморале, 10.09.2018 - 22:09]
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* Rexyn
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 56
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.09.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но, на неделю перевести в "режим чтения", чтобы удосуживался иногда читать.))

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32249

хехе) хорошая идея) читатель не сможет писать комментарии и от скуки будет внимательнее читать)
Но редакция сегодня добрая)
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§ drakon
Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре железнодорожного моста в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Но редакция сегодня добрая)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778349&topic_id=35488&forumid=1#778349

А я бы удовлетворил его просьбу... :lol:
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§ лимон
Re: Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.09.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
котовторник на ng.kz :-)
интересна реакция спасателей, сначала отказали, а потом согласились
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