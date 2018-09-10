4152 Re: Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан) #8





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Регистрация: 27.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:09 Цитата: Vital:



Я не потею, и говорю о том , что школа больше похожа на сарай, каждый год нам обещают ремонт, а его нет, за то дорогу которая и так была без ям и ухабов, за 330млн на 800 метров сломали и переделади в 4 полосную (хотя мы всего лишь Красный Партизан), теперь там конечно красиво, но в этом не было ни какой необходимости, а школа в которую ходят наши дети, находится в очень плачевном состоянии и хоть стоит на этой самой дороге ее ни кто не замечает