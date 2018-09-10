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§ NG.kz
Загорелся "Москвич" возле школы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О загоревшемся "Москвиче" на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил Дмитрий Воронцов.
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* Vital
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6112
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москвич это мощная машинка. Я в свое время на таком гонял на север за тыщу км. Не разу не подвел. Раритет жалко. Автор беги и помогай тушить.
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§ Volonter
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 10.09.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Москвич это мощная машинка

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32242

Согласен! Наверняка его теперь протереть тряпочкой от сажи и он легко заведётся!)
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* Vital
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6112
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Кстати, вспомнил. Я на этом в 90 -х гонял в тюмень. Картоху купил 4 камаза. Капец мы тогда денег заработали. Я тогда один в городе гонял на мицубиси паджеро. Москвич тема!!!
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§ Sniper
Загорелся "Москвич" возле школы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Картоху купил 4 камаза. Капец мы тогда денег заработали.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778285&topic_id=35482&forumid=1#778285

Наверное не платил налоги. Даже не знал, что это такое. У меня тоже был тогда микроавтобус Шевролле Шеридан. С обкомовских гаражей приезжали на переговоры. Конечно за ихнюю Волгу я не согласился. Других вариантов у них не было.
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§ Добринцофф
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6167
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.09.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москвич АЗЛК моя первая машинка,после велика, авто казалось самой крутой тачкой ну почти иномарка
:lol:
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§ alex_60
Загорелся "Москвич" возле школы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.09.18 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже отмечусь.
Москвич 412 тоже был первым автомобилем..
новый, полученный за трудовые подвиги на дизельном заводе.
за деньги, но без очереди.
когда через время брата старшего спросил , давление масла что- то близко к нулю.
он сказал, что так и должно быть на москвичах.
в лужах москвичи глохли, потому как трамблер там внизу( я этого избежал)
но не видел с вывернутым колесом , как жигули, по причине выдернутой шаровой.
из ремонта было лобовое стекло , поймал камень при возвращении из Челябинска,
а так как был сталинит, то стекло стало непрозрачным, пришлось его удалить,
и ехать с ветерком домой , благо было лето..
ну глушитель еще оторванный при поездке по лесам.
так и ездил и потом продал.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2018 - 09:29]
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