/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Костанайской области в специализированных поездах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 4 по 17 сентября один из таких поездов курсирует по Костанайской области. Во время его остановки на станциях жители этих населенных пунктов смогут получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь.
Читать новость

§ Sniper
Re: Бесплатную медицинскую помощь могут получить жители...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.09.18 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу в списке Аркалыка, Тургая и Амангельды.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Vital, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 3
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх