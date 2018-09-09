Sniper Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации #25





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:59 Цитата: elektron:

А провести пару проводков и установить антенки не сложно. Были бы вышки распределителтные А при хорошем сигнале и этого не потребуется...



[Исправлено: elektron, 10.09.2018 - 18



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778339&topic_id=35472&forumid=1#778339 А провести пару проводков и установить антенки не сложно. Были бы вышки распределителтныеА при хорошем сигнале и этого не потребуется...[Исправлено: elektron, 10.09.2018 - 18Источник:

Цитата: maxsaf:

Сомневаюсь, там затраты сумасшедшие.

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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778339&topic_id=35472&forumid=1#778339 Сомневаюсь, там затраты сумасшедшие.Профайл Послать приватное сообщение maxsafИсточник:





вот это я и хотел выяснить. Что касается наших провайдеров. Местечковый уровень и сумеречное мышление. С ними мы цифровизацию не сделаем. Лучше по хорошему с ними расстаться добрым пинком под зад!!! И ихним лоббистам в парламенте и сенате.

Нужна единная государственная сотовая связь со своими спутниками над территорией Казахстана. Что такое международный туризм? В Казахстане это голодный, обросший щетиной, иностранец, не имеющий возможность получить свою почту и скинуть свои фото Заилийского Алатау. Можно продолжать до бесконечности этот список.