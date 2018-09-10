alex_60 Загорелся "Москвич" возле школы #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1196

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:42 тоже отмечусь.

Москвич 412 тоже был первым автомобилем..

новый, полученный за трудовые подвиги на дизельном заводе.

за деньги, но без очереди.

когда через время брата старшего спросил , давление масла что- то близко к нулю.

он сказал, что так и должно быть на москвичах.

в лужах москвичи глохли, потому как трамблер там внизу( я этого избежал)

но не видел с вывернутым колесом , как жигули, по причине выдернутой шаровой.

из ремонта было лобовое стекло , поймал камень при возвращении из Челябинска,

а так как был сталинит, то стекло стало непрозрачным, пришлось его удалить,

и ехать с ветерком домой , благо было лето..

ну глушитель еще оторванный при поездке по лесам.

так и ездил и потом продал.



[Исправлено: alex_60, 11.09.2018 - 09:29]