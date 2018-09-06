так это российские сми и показывали в новостях. сказали, что регулярных войск рф там не было. а под огонь попали какие-то частные военные формирования, за которые ответственность официальный орган в лице мо рф не несет...
Вот именно главное //частные военные формирования//"
для справки из статьи:
Батальон «Спарта» - вооружённое формирование, входящее в состав вооружённых сил непризнанной Донецкой народной республики. Было создано в августе 2014 года, участвовало в обороне Славянска, а также в боях за Донецкий аэропорт."
При чём тут Россия или какое другое государство вообще? Во Французском легионе тоже воюют со всего мира практически, и что дальше? Причём вполне официально на правах французских вооружённых сил. Для справки. Гражданин германии не отказавшийся от Украинского, был забрат, не добровольно в АТО, при пересечении границы. И случай думаю не единичный. Бардак полный.
В феврале 2015 года батальон «Спарта» был внесён в санкционный список Евросоюза как «вооружённая сепаратистская группа, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и продолжающие дестабилизировать ситуацию на Украине»
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32208 Вот каким боком это касается Казахстана? Вот так и происходит, что тех кто сражается за жизни детей и матерей попадают по СУД! Нормально не? Да они сами подорвали свою целостность, ещё в 2014-ом, с кастрюльками и прочими... А эти просто жить хотят, кому чего не понятно? Сложно разобрать... Да уж
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