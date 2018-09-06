elektron Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1900

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:41 Цитата: bgb:

так это российские сми и показывали в новостях. сказали, что регулярных войск рф там не было. а под огонь попали какие-то частные военные формированияИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32208&start=30#comment_1 так это российские сми и показывали в новостях. сказали, что регулярных войск рф там не было. а под огонь попали какие-то частные военные формированияИсточник:

Вот именно главное //частные военные формирования//"



для справки из статьи:



Батальон «Спарта» - вооружённое формирование, входящее в состав вооружённых сил непризнанной Донецкой народной республики. Было создано в августе 2014 года, участвовало в обороне Славянска, а также в боях за Донецкий аэропорт."



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32208



При чём тут Россия или какое другое государство вообще?

Во Французском легионе тоже воюют со всего мира практически, и что дальше? Причём вполне официально на правах французских вооружённых сил.

Для справки. Гражданин германии не отказавшийся от Украинского, был забрат, не добровольно в АТО, при пересечении границы. И случай думаю не единичный. Бардак полный.



[Исправлено: elektron, 10.09.2018 - 18:43]