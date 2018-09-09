drakon Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14496

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Цитата: Sniper:

А еще дракон решил ей по интернету быка к ней направить)))))))



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35472&viewmode=flat&sortorder=0&start=0 А еще дракон решил ей по интернету быка к ней направить)))))))Источник:

Доктор, это не я - сказал. Это ваши цыфризаторы - сказали.

Не хочу я искать,этот материал,тут на просторах НГ.

Если хочешь - поищи сам. Но так было написано тут в НГ...