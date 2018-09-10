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§ NG.kz
Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ", 9 сентября в 10 км от Лисаковска был найден КамАЗ с госномером 551 ЕЕА 10, в котором обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. На месте убийства был замечен автомобиль ВАЗ-21099 или 2109
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§ Обликоморале
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тень" 90-х ?
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§ drakon
Re: Подозреваемых в убийстве водителя КамАЗа ищет полиция...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
"Тень" 90-х ?

Тебя вчера небыло на форуме... 8-)
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