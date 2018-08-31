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Куратор темы: Обликоморале
§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печальная новость.
Не знаю какое надо иметь мужество постоянно
Быть под прицелом снайперов и диверсантов.
42 года. Вечная память.

[Исправлено: alex_60, 31.08.2018 - 22:14]

[Исправлено: alex_60, 31.08.2018 - 22:16]
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.18 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днем знаний штоле!!!


Родителям и особенно учителям терпения.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.18 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
alex_60:

Земля пухом.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
С днем знаний штоле!!!


что то с утра только продавцов цветов видел на улицах.
в двенадцать что ли , не как у людей , у девять было всегда.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.09.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, сегодня денёк очень памятный...
10 сентября 1972 сборная СССР стала Олимпийским чемпионом по баскетболу, победив американцев в Мюнхене – 51:50. Легендарный пас Ивана Едешко и легендарный бросок Александра Белова ....

https://youtu.be/yZXvB7qH9Ac

Видео, как всегда, через рас втыкается... :lol:

[Исправлено: Обликоморале, 10.09.2018 - 20:34]
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А жителей новостроек "абидели".
Почему их нет?
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Почему их нет?

они ещё не сформировались, как кото-личности ;-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
они ещё не сформировались




Можна вот таг.))
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну тогда ещё клуб строителей и наримановка :lol:
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