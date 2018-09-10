Обликоморале Спасатели вызволили кота, сидевшего на опоре железнодорожного моста в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5984

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Цитата: Rexyn:



Ну что сказать...

Банально - респект и уважуха редакции и спасателям в проведенной "операции", а так же всем неравнодушным оказавшим посильное участие.

Цитата: Rexyn:

а читатель не удосужился прочесть



Предлагаю, понять и простить..

но, на неделю перевести в "режим чтения", чтобы удосуживался иногда читать.))



[Исправлено: Обликоморале, 10.09.2018 - 22:09]