Kairat stayer Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #121





(Полноправные пользователи) Сообщений: 208

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:14 Цитата: таноми52:

Не факт, тогда она была настолько слаба, что могли...





Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=105 Не факт, тогда она была настолько слаба, что могли...Источник:

Цитата: таноми52:

Некорректный пример! Китай поднялся тихой сапой, пока Запад акцентировал внимание на России. Самоубийство СССР, развал промышленности в странах СНГ сделал Китай основным их поставщиком всего и вся, что и обеспечило его стремительно обогащение. Это и были его "внутренние дела". Примером Китай может быть в том, что все кардинальные сдвиги в нём произошли под мудрым руководством КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=105 Некорректный пример! Китай поднялся тихой сапой, пока Запад акцентировал внимание на России. Самоубийство СССР, развал промышленности в странах СНГ сделал Китай основным их поставщиком всего и вся, что и обеспечило его стремительно обогащение. Это и были его "внутренние дела". Примером Китай может быть в том, что все кардинальные сдвиги в нём произошли под мудрым руководством КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.Источник:



В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.



Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.).



На счёт СССР и России, если бы занимались внутренними делами, тогда ситуация была бы другой и имеющимися ресурсами давно вывели государства в лидеры (последние с 1994-2016годы за счёт продажи сырья выручили 5,6 триллион долларов), в том числе и по уровню жизни населения, простых граждан. Имея такие средства и занимаясь внутренними делами наверное можно было в первую очередь поднять экономику. Мишаня же в России проживает, ему видней, он так утрируя написал, пока голой попой. А, так растёт международная изоляция, обложена санкциями, относительно Казахстана недавно Национальный Банк в лице Д.Акишева заявил, что тенге не привязан к рублю, посмотрим, привязан или не привязан, скорее всего в ближайшие полгода, из-за усиления санкции 1 доллар будет стоит более 80 рублей, даже может и выше. Дай Бог, чтобы экономика соседей наших стратегических партнёров и наша поднялась до соответствующего уровня и всё было хорошо, для нас простых граждан. Со слов Д.Трампа, мы же им тоже стратегические партнёры, ну у них конечно уровень жизни высокий, пусть процветают.