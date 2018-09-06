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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ drakon
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
драг? Барбару одеваешь в китайское нижнее белье? :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778226&topic_id=35456&forumid=1#778226

Цитата:
Vital:
Чего вышлешь? :lol:

Цитата:
drakon:
Вдруг кто в гости - заедет...
Я же - сказал...
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778226&topic_id=35456&forumid=1#778226

:lol: :oops: :-P
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.09.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не факт, тогда она была настолько слаба, что могли...


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=105

Цитата:
таноми52:
Некорректный пример! Китай поднялся тихой сапой, пока Запад акцентировал внимание на России. Самоубийство СССР, развал промышленности в странах СНГ сделал Китай основным их поставщиком всего и вся, что и обеспечило его стремительно обогащение. Это и были его "внутренние дела". Примером Китай может быть в том, что все кардинальные сдвиги в нём произошли под мудрым руководством КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=105


В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.

Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.).

На счёт СССР и России, если бы занимались внутренними делами, тогда ситуация была бы другой и имеющимися ресурсами давно вывели государства в лидеры (последние с 1994-2016годы за счёт продажи сырья выручили 5,6 триллион долларов), в том числе и по уровню жизни населения, простых граждан. Имея такие средства и занимаясь внутренними делами наверное можно было в первую очередь поднять экономику. Мишаня же в России проживает, ему видней, он так утрируя написал, пока голой попой. А, так растёт международная изоляция, обложена санкциями, относительно Казахстана недавно Национальный Банк в лице Д.Акишева заявил, что тенге не привязан к рублю, посмотрим, привязан или не привязан, скорее всего в ближайшие полгода, из-за усиления санкции 1 доллар будет стоит более 80 рублей, даже может и выше. Дай Бог, чтобы экономика соседей наших стратегических партнёров и наша поднялась до соответствующего уровня и всё было хорошо, для нас простых граждан. Со слов Д.Трампа, мы же им тоже стратегические партнёры, ну у них конечно уровень жизни высокий, пусть процветают.
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§ Vital
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Незнаю. Как у вас получается спорить с женщинами. Я сразу сдаюсь. И тебе советую))) как можно спорить с ними? Красивее не бог не ваш алах еще не придумал.
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§ 211
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
211


(Пользователи)
Сообщений: 4350
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 18:23
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.09.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю. Как у вас получается спорить с женщинами. Я сразу сдаюсь. И тебе советую))) как можно спорить с ними? Красивее не бог не ваш алах еще не придумал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778277&topic_id=35456&forumid=1&1536583839


Виталий, для меня, это не спор, обмен мнениями, обсуждение. Мы же стремимся создать демократическое государство, а гендерное равенство, в демократических странах-это один из главенствующих аспектов жизни, равные возможности для женщин и мужчин, в повседневной жизни. Женщин я тоже уважаю, площадка для дискуссии предоставлена на равных условиях. Ты же мне советуешь, сразу сдаваться нельзя, будь немножко настойчивее, ато Лиля может подумать, что ты слабохарактерный.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.09.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Красивее не бог не ваш алах еще не придумал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778292&order=0&viewmode=flat&pid=778280&forumid=1#778292


Какой разговор конечно не придумали, однако, одними похвалами, сладкими для женских ушей речами, как ещё тут критики озвучивают, во нурлыкунством, достичь успехов в завладении женских сердец не получиться.
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§ Vital
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

В точку попал. Дело в том когда я вижу красивую женщину у меня руки и ноги трясутся. Я незнаю че делать. Лилю как вижу , все. Я труп. Почему? Незнаю . Я стараюсь держать себя в руках. Не всегда получается.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.09.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, всё нормально, я вот в обычной жизни не любитель особо советы давать, конечно не психолог, как форумные диванные эксперты по всем направлениям, которые недавно давали советы Лимону. Ну будь по настойчивее, помню в одно время она была благосклонна к тебе, даже заступалась за тебя, озвучивала не обижайте моего женишка (жениха). Потом чё-то, после злополучного клеща, который ужалил тебя, как будто между вами чёрная кошка пробежала, не сдавайся и не отчаивайся.
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* Sniper
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Sniper


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Сообщений: 419
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.

Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором мест

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

Вижу как развивается Ктай, как говорится на своем горбу. Уже 3 года дожидаемся ихних харчей. Без китайского нашествия завод развивался, 84 модели выпускал мелкими партиями. Сейчас сосредоточились на одной модели. Джак называется. Темная лошадка, пробег и ресурс неизвестен. Водила сидит на фанерной пластине. Сответственно, зарплату получают по коммунистическим методам как в Китае. Сначала рабочие, наверное что бы окончательно не разбежались. Потом конторские, а к числам 20 доходит очередь и до ИТР овцев. Ничего что все платежи в Казахстане заточены с 5 по 10 число?
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§ Vital
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня загадка. Почему снайпер - с бахрейна. Мозги .... :lol:
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* Обликоморале
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5969
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бгг...
Это флуд?
Заметка о сносе памятника батыра в такие дебри завела ветку. :lol:
Россия, Китай, СШП, бельё Барбары и чары Лилу при чом тут?
Может пояснит кто? ))
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