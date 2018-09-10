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§ NG.kz
Загорелся "Москвич" возле школы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О загоревшемся "Москвиче" на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил Дмитрий Воронцов.
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§ Vital
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москвич это мощная машинка. Я в свое время на таком гонял на север за тыщу км. Не разу не подвел. Раритет жалко. Автор беги и помогай тушить.
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§ Volonter
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 10.09.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Москвич это мощная машинка

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32242

Согласен! Наверняка его теперь протереть тряпочкой от сажи и он легко заведётся!)
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§ Vital
Re: Загорелся "Москвич" возле школы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Кстати, вспомнил. Я на этом в 90 -х гонял в тюмень. Картоху купил 4 камаза. Капец мы тогда денег заработали. Я тогда один в городе гонял на мицубиси паджеро. Москвич тема!!!
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