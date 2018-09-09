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§ NG.kz
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33645
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 03:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сроки подачи горячей воды в Костанае менялись уже дважды. Сначала КТЭК после опрессовки планировала включить ГВС 28 августа, потом после сообщения АО "ГазтрансАймак" о ремонте газопроводов сроки передвинули до 10 сентября.
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§ Victor Yang
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.09.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
вода грелась с теплоисточников, в 8.00 её пустили по сетям.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778174&topic_id=35471&forumid=1&1536559217

Хмм. Может, я чего-то не знаю, но тут явно что-то не так. Объём теплосетей превышает объём котлов. Да даже если и такой же там объём - в теплосетях стоит вода - она холодная и грязная. Когда открыли задвижки - горячая вода смешалась с холодной и стала еле тёплой. Нужно время, чтобы вода из труб прогрелась.
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§ 211
Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 4350
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно сказано, хорошо..
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