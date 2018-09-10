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§ NG.kz
В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта родителей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Также в ведомстве отметили, что наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан
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§ Vital
Re: В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не когда не че не в клеивал. Сына провозил через границу по докам о рождение. Я в разводе. Не кто не просил довереность. Вобщем не было пооблем. Наоборот все погранцы были молодцами , .
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§ 211
Re: В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь можно и чужого ребенка украсть?
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§ Vital
В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта родителей
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.
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§ 211
В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта родителей
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 16:55
Комментарий удален модератором.
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§ 211
В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта родителей
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:29
Комментарий удален модератором.
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§ Мейрам
Re: В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.09.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошлину за паспорт установите в 2 мрп, и будет норм! А никак сейчас - 5000 тг, это капец
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