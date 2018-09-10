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§ NG.kz
ХК "Горняк" дважды обыграл на выезде "Астану"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках регулярного чемпионата РК по хоккею подопечные Кирилла Двуреченского 7-го и 8 сентября сыграли в Астане с местной командой. В первом матче рудничане уже к 13-й минуте вели в счете 0:3.
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§ 211
Re: ХК "Горняк" дважды обыграл на выезде...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рахимулин красавчик..
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§ 211
ХК "Горняк" дважды обыграл на выезде "Астану"
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:32
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