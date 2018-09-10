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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 82 из 82«1...808182
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати та балка..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обдирка обоев..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батарея смотрю прохудилась.
Придется менять..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Длина кухни 205 , нужно 210, для того будем снимать и укорачивать подоконник, чтобы освободить немного места..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутно будем делать старую добрую хрущевку..
Только бы батарею убрать..
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§ Vital
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик ты сам делаешь? Ремонт. Мне нужно просто одну комнату доделать, руки не как не доходят. Сможешь? Или у тебя бригада на вызове работает.. это важно. Мне просто нравится твой ремонт. Вроде нормальный.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
сам делаешь? Ремонт

Братан по матери помогает, он вообще тащит практически все.
Как то я его кафелю научил, теперь он основного его и придерживается и мне попутно эту мелочь помогает.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наносим бетоноконтакт для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставляем маяки, попутно делая проводку в стене под будущую вытяшку..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати над холодильником выдалбливаем нишу под розетку, потому как от газового шланга нужно как то отступить..
Решили сделать наверху..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меняем абсолютно всю проводку, для этого набрали медь и алюминий..
Сцепливать будем специальными сцеплялками проводов..
Нужно поменять к тому же распредкоробку..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня выставляем третий маяк..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третья двойная розетка для небольшой кухни, думаю теперь их хватает с лихвой..
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Ответить Новый топик
Страница 82 из 82«1...808182
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