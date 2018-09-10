Vital Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1221





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6103

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:52 Марик ты сам делаешь? Ремонт. Мне нужно просто одну комнату доделать, руки не как не доходят. Сможешь? Или у тебя бригада на вызове работает.. это важно. Мне просто нравится твой ремонт. Вроде нормальный.