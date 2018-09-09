pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации #5





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 00:25 как поможет буренке датчик в ее желудке

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32211?1536513049

Да никак не поможет. Это примерно как в Серенгети на шею антилопы нацепить камеру - увидеть, кто ее сожрет. В Беларуси есть 4 как минимум искусственных рубца - изучают, что и как может переварить бычок-телочка, и балансируют корма, чтобы не было кетоза, ацидоза и т.д. У нас через систему МСХ прошли столько бабок на приобретение заморских или голландских чуд, что все пастбища должны были бы быть усеяны ангусами, шароле, или в стойлах по 25 л с головы буренок. Никто же не пытался в этих ОРГАНАХ понять , изучить, как приспособлены приобретаемые КРС (их ОРГАНИЗМЫ) к условиям нашей страны. То то, то это - к сожалению, это наш путь по граблям, об которые расшибли лбы сотни две наших же сельхозников. И потом нам остается удивляться, почему молоко и мясо из Беларуси дешевле наших даже с учетом доставки. Да потому что там бесполезного теленка не тащат до 18 мес., и выход приплода 85% мин. и др. и пр. и своевременная выбраковка со списанием на убой.

И так везде. Никто ничего не считает. Задача - отчет. Потом кинут какого-нибудь "патаму-что" на съедение. Кстати, уверен, что скоро будет перетрахивание.

А про нашу медицину я уже раньше сказал: врачи больше занимаются писаниной

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778064&topic_id=35469&forumid=1#778064