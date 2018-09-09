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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щупальца цифровизации уже плотно охватили систему здравоохранения. Вообще-то переход на безбумажную медицину планировали организовать еще в 2004 году. И с тех пор каждый министр здравоохранения обещал, что это сделает именно он.
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как далеко "шагнула" - Казахстанская медицина.
Уже врачи - не нужны. Комп - лечит... :lol:
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Я не знаю, как поможет буренке датчик в ее желудке,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32211

Да очень просто - сидит в МСХ - мужик, и пялится
в Порнуху. Тут звонок,на мониторе появляется -
корова №1313,в Костанайской области- хочет
кушать.Он бац! Нажимает кнопку и корм -
посыпался в кормушку. Тут бац! Звонок. Корова №3116,
в Карагандинской области, быка - захотела. Он нажал
кнопку и бык - прибежал.Сделал дело и на отдых.
Как то так... :lol: :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На отдых не - мужик. Ему 8 часов нужно
быками - руководить, Бык - на отдых... :lol:
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.09.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да будет автору известно, что глухонемые давно освоили сотовую связь и вовсю юзают смартфоны. 8-)
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.09.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как поможет буренке датчик в ее желудке
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32211?1536513049
Да никак не поможет. Это примерно как в Серенгети на шею антилопы нацепить камеру - увидеть, кто ее сожрет. В Беларуси есть 4 как минимум искусственных рубца - изучают, что и как может переварить бычок-телочка, и балансируют корма, чтобы не было кетоза, ацидоза и т.д. У нас через систему МСХ прошли столько бабок на приобретение заморских или голландских чуд, что все пастбища должны были бы быть усеяны ангусами, шароле, или в стойлах по 25 л с головы буренок. Никто же не пытался в этих ОРГАНАХ понять , изучить, как приспособлены приобретаемые КРС (их ОРГАНИЗМЫ) к условиям нашей страны. То то, то это - к сожалению, это наш путь по граблям, об которые расшибли лбы сотни две наших же сельхозников. И потом нам остается удивляться, почему молоко и мясо из Беларуси дешевле наших даже с учетом доставки. Да потому что там бесполезного теленка не тащат до 18 мес., и выход приплода 85% мин. и др. и пр. и своевременная выбраковка со списанием на убой.
И так везде. Никто ничего не считает. Задача - отчет. Потом кинут какого-нибудь "патаму-что" на съедение. Кстати, уверен, что скоро будет перетрахивание.
А про нашу медицину я уже раньше сказал: врачи больше занимаются писаниной
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778064&topic_id=35469&forumid=1#778064
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§ Sniper
Re: Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Датчик начнет работать, когда корова вернется домой. На конце деревни сотовая связь уже не работает. На железной дороге сотка тоже не работает. Какая дикость!!! Проверьте в Германии, электрон и дракон. У вас за деревней на трассе работают сотки? И на железной дороге?
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14493
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Проверьте в Германии, электрон и дракон. У вас за деревней на трассе работают сотки? И на железной дороге?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778230&topic_id=35472&forumid=1#778230

Работают, Доктор, работают и на Автобане и на ЖД дороге, и за деревней, в лесу даже... :lol:
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
211


(Пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такая же проблема возникает при попытке открыть депозит в некоторых банках. Нет сотки - нет и депозита. 


Хех..
Ну как бы не нужно путать, дело ведь не в сотке..
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§ Sniper
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 15:47
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