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§ NG.kz
Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мост расположен в районе железнодорожного вокзала, неподалеку находится отделение почты. "Фото сделано с моста, - написала пользователь нашего сайта Анна. - Думаю, он охотился за голубями".
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§ Мейрам
Re: Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.09.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как сообщила Анна "НГ", МЧС отказались доставать кота, а в ЖКХ сказали, что могут его только усыпить.

а ЖКХ коры травят :lol:
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* Добринцофф
Re: Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.09.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коты уже не те,здоровый кот без проблем спрыгнет с высоты второго этажа
,залезет на высокое дерево и слезет обратно,может конечно котик приболел.
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* Добринцофф
Re: Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.09.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати почему Анна решила ,что кота нужно спасать?
Может он там в засаде сидит и ждёт жертву,а тут на тебе спалили ещё и фото в тырнет выложили.
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* Vital
Re: Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото Анны сначало. А потом уже телефон. Мутная девушка.
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§ 211
Требуется помощь: кот застрял на железнодорожном мосту!
211


(Пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 15:51
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