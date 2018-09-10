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§ NG.kz
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33641
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато унас дорога теперь в четыре полосы есть
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* Rexyn
Re: Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 54
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Писали про вашу школу в том числе в последнем номере
http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=633&storyid=24636
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§ лимон
Re: Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.09.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о-о-о! родная школа, фасад не видел ремонта давно, окна до сих пор деревянные, ну хоть туалет в самой школе открыт, мы бегали всё время в уличный, и зимой и летом.
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§ Мейрам
Re: Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.09.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зато у нас дорога теперь в четыре полосы есть

И где эта дорога? Фото?
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* Vital
Школа № 30 в п. Амангельды (Красный партизан)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:

Кстати нормуль там дорога. Два дня назад ехал. На дачу к другу. Класная дорога. 4 полосы. Школу незнаю . Автор потеет. Чет мне кажется он офигел))) и дорогу и школу все в кучу дай ему сразу)))
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