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≡ Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
318 домов, которые получают горячую воду от котельной № 3, получат ГВС 10 сентября в течение дня. Их не успели запустить вчера из-за выявленных порывов. Если сегодня не случится никаких внештатных ситуаций, к вечеру горячая вода там будет.
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* MedVed820607
Re: Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.09.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уважаемая редакция смените иллюстративное фото... Давайте будем ближе к истине вставьте хотя бы такое http://itd0.mycdn.me/image?id=876735133233&t=20&plc=WEB&tkn=*7jtTMKjHcaWZXcN94Bw-bnfcmdY
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§ Vital
Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6085
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема закрыта раз и на
Вы че? Еще мучиитесь?


[Исправлено: Vital, 10.09.2018 - 11:41]
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§ Vital
Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6085
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы ваще живете? А помытся , подмытся? Ведра че ли греете? Молитесь на ктэк? :lol:
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* MedVed820607
Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как вы ваще живете?

Живем так же но блин 5000 в мес за свет чето жаба душит (и это еще экономим)
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* Sniper
Горячая вода поступила в 544 дома из 936-ти - ГКП "КТЭК"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 410
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 12:44
Комментарий проходит проверку.
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