Victor Yang Горячую воду включат раньше объявленного срока в Костанае #15





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:06 Цитата: seroff:

вода грелась с теплоисточников, в 8.00 её пустили по сетям.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778174&topic_id=35471&forumid=1&1536559217 вода грелась с теплоисточников, в 8.00 её пустили по сетям.Источник:

Хмм. Может, я чего-то не знаю, но тут явно что-то не так. Объём теплосетей превышает объём котлов. Да даже если и такой же там объём - в теплосетях стоит вода - она холодная и грязная. Когда открыли задвижки - горячая вода смешалась с холодной и стала еле тёплой. Нужно время, чтобы вода из труб прогрелась.