bgb Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4038

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:04 Цитата: Мишаня:

А что Юля неправильного сказала? Так оно и есть



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777862&topic_id=35450&forumid=1#777862 А что Юля неправильного сказала? Так оно и естьИсточник:

а я тоже про это читал:

американцы: мы видим, что там кто-то есть. рф, это не ваши?

мо рф: нас там нет!..