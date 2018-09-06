/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Петербурге задержан 36-летний гражданин Казахстана, которого в РК обвиняют в военных действиях на территории иностранного государства.
Читать новость

§ bgb
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4037
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.09.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А что Юля неправильного сказала? Так оно и есть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777862&topic_id=35450&forumid=1#777862

а я тоже про это читал:
американцы: мы видим, что там кто-то есть. рф, это не ваши?
мо рф: нас там нет!..
Профайл

§ Victor Yang
Уроженца Костанайской области, участвовавшего в боевых действиях в ДНР, задержали в России
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10910
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.09.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
что Юля неправильного сказала?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35450&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Хоть бы одну ссылку, что ли. А то понаслушаются украинские СМИ, а потом думают что знают все государственные тайны России. СМИ России не лучше, но фильтровать информацию как-то надо.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 0
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх