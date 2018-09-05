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≡ Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 4 сентября, в Карабалыке снесли памятник неизвестному батыру, установленный три года назад - летом 2015-го. Видеоролик, в котором зафиксирован снос памятника, в тот же день распространился по социальным сетям.
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§ Sniper
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
Sniper


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Сообщений: 409
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 04:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не выпячивайте здесь историю про ваш завод. Лучше расскажите, как он бесплатно достался лжепредпринимателю? И что собираетесь дальше делать? Может нужно отсудить эти развалины у этого хожайна? И создать современное производство, приносящее пользу району. Областной прокуратуре может стоит заняться этими собачками на сене? Которых развелось в области несметное количество во времена вседозволенности и прихватизации. Не можешь платить налоги за каждый квадратный метр заводских помещений? Тогда сгинь с глаз долой!!! Вон забирают землю у ленивых фермеров. А этим трутням лжепроизводственникам кто давал и продолжает давать поблажки? Власть ищет деньги на строительство новых производств. А в городе знаю минимум 5 загубленных заводов и фабрик. Которые простаивают не один десяток лет. В Англии работает 10 процентный налог с имущества, который сразу разоряет на корню любого лжепредпринимателя. А нам не нужны деньги в областной бюджет? Вот они деньги.Описывайте незаконное нажитое имущество, проводите аукционы. Зарабатывайте.
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§ bgb
Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4037
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.09.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы тоже за то, чтобы на пустующие производственные помещения увеличить налог.
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