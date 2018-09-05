Sniper Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая #15





(Только чтение) Сообщений: 409

Регистрация: 03.06.18 (Только чтение) Отправлено: - 04:21 Да не выпячивайте здесь историю про ваш завод. Лучше расскажите, как он бесплатно достался лжепредпринимателю? И что собираетесь дальше делать? Может нужно отсудить эти развалины у этого хожайна? И создать современное производство, приносящее пользу району. Областной прокуратуре может стоит заняться этими собачками на сене? Которых развелось в области несметное количество во времена вседозволенности и прихватизации. Не можешь платить налоги за каждый квадратный метр заводских помещений? Тогда сгинь с глаз долой!!! Вон забирают землю у ленивых фермеров. А этим трутням лжепроизводственникам кто давал и продолжает давать поблажки? Власть ищет деньги на строительство новых производств. А в городе знаю минимум 5 загубленных заводов и фабрик. Которые простаивают не один десяток лет. В Англии работает 10 процентный налог с имущества, который сразу разоряет на корню любого лжепредпринимателя. А нам не нужны деньги в областной бюджет? Вот они деньги.Описывайте незаконное нажитое имущество, проводите аукционы. Зарабатывайте.