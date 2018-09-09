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§ NG.kz
Республиканская родительская конференция в СШ № 115
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская родительская конференция в СШ№115 08-09.2018г. в СШ№115, одновременно со всеми школами Казахстана, в рамках республиканской недели семьи, прошли родительские конференции на тему «Казахстанские родители 21 века: стань примером своему ребенку» для родителей 1-11 классов.
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* drakon
Re: Республиканская родительская конференция в СШ № 115
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.09.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль фото - нет. Даю 100%, больше половины
Родителей,сидели и пялились в Смартфоны,телефоны... :lol:
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