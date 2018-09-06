dvb Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 80

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:58 Цитата: Kairat stayer:

dvb:Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778102&order=0&viewmode=flat&pid=778098&forumid=1#778102Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778139&order=0&viewmode=flat&pid=778128&forumid=1#778139 dvb:Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.Источник:конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.Источник:



С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная.

Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с

дипломами местных пединститутов и делают.

При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану

какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами.

И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок,

а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?