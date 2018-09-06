/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
Читать новость

§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
dvb:Может этот перс что-то и написал, но вот кипчаки об этом как-то миру сообщить забыли. То ли забыли, то ли писать сроду не умели, то ли еще что. В общем полмира завоевали, но никто об этом не знает. Ну, бывает.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778102&order=0&viewmode=flat&pid=778098&forumid=1#778102Всякое конечно бывает, да писать не умели, как великие империи распадались отразили другие народы у которых письменность была, те же китайцы, европейцы и.т.д. Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778139&order=0&viewmode=flat&pid=778128&forumid=1#778139


С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная.
Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с
дипломами местных пединститутов и делают.
При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану
какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами.
И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок,
а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная.
Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с
дипломами местных пединститутов и делают.
При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану
какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами.
И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок,
а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778145&topic_id=35456&forumid=1&1536494631


Цитата:
dvb:


Почему, я всё разъяснил? Когда нет аргументов, сразу на личности переходите, я школу на казахском языке оканчивал в 1983 году при союзе, русский язык факультативом изучал, вы попробуйте на казахском языке излагать свои мысли, можно с ошибками.
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
позволить отдать Крым под базы НАТО, которых и так вокруг РФ немеряно, игнорируя при этом желание населения вернуться в Россию - это благо для России, при чём тут защита стратегических интересов?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=90


На ядерную державу никто нападать не будет, а базу НАТО в Украине Очакова строят. Китайцы в пример, внутренними делами занимались, указал же, ВВП страны подняли до 15,41% от мирового.
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
С основной темы быстренько соскочил.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778148&topic_id=35456&forumid=1#778148


Основная тема за памятники, тебя гражданина другой страны каким боком касается?
Профайл

§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
гражданина другой страны каким боком касается?

Ну ты наглец каких свет не видывал.
По любому вопросу на соседей сразу переводишь.
А тут каким боком.
Обозвал всех малограмотными,
А сам языка на котором пишешь не знаешь.
Уймись уже источник сообщает.
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да куда нам, которые .
это только вы вдруг разбираться стали.
умище с какого то перепугу выросло в разы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1536503175


Вот это твоё нормальное общение, у кого умище выросло?
Профайл

§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
я школу на казахском языке оканчивал в 1983 году при союзе, русский язык факультативом изучал, вы попробуйте на казахском языке излагать свои мысли, можно с ошибками.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=105&1536502894



Похоже факультативом ты многое чего изучал. Казахский мне без надобности, а вот инглиш я сам начал учить в 40 лет.
По работе надо было, за пару лет освоил. Но тебе это точно не грозит, не переживай, гугл переводчик осваивай
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Адам и Ева первые были. учи историю.
эти батыры. ты их видел? может они твоего предка убили, а ты не знаешь.
молчи уж лучше.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=60


Не тебе меня учить, целыми сутками занимаешься провокациями, не зарывайся пожалуйста.
Профайл

§ dvb
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 09.09.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Д. Трамп говорит, что Казахстан является им стратегическим партнёромИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=90



Оборжаться.
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!"

Это из Трех мушкетеров, если что. Для факультативно образованных))
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Похоже факультативом ты многое чего изучал. Казахский мне без надобности, а вот инглиш я сам начал учить в 40 лет.
По работе надо было, за пару лет освоил. Но тебе это точно не грозит, не переживай, гугл переводчик осваивай

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778160&order=0&viewmode=flat&pid=778017&forumid=1#778160


Правильно не грозит, мне зачем гугл переводчик осваивать, английский мне вообще не нужен,
Профайл

§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.09.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Оборжаться.
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!"

Это из Трех мушкетеров, если что. Для факультативно образованных))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&post_id=778162&order=0&viewmode=flat&pid=778160&forumid=1#778162


Главное, сказал же.
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 2
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх