Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Я робот
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Сообщений: 33634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге. Читать новость
С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная. Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с дипломами местных пединститутов и делают. При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами. И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок, а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?
dvb: С основной темы быстренько соскочил. Ясно, что она мутная и из пальца высосанная. Фактов крайне мало и трактовать их можно как угодно, что ваши современные историки с дипломами местных пединститутов и делают. При чем здесь кириллица, не понимаю. Мне вот абсолютно по барабану какими буквами твои соплеменники будут пользоваться. Пишите хоть иероглифами. И как выше справедливо заметили, старайся на русском писать без ошибок, а то на 112 начинаешь смахивать. Но ты же с другого левела вашей иерархии, ведь так?
Почему, я всё разъяснил? Когда нет аргументов, сразу на личности переходите, я школу на казахском языке оканчивал в 1983 году при союзе, русский язык факультативом изучал, вы попробуйте на казахском языке излагать свои мысли, можно с ошибками.
таноми52: позволить отдать Крым под базы НАТО, которых и так вокруг РФ немеряно, игнорируя при этом желание населения вернуться в Россию - это благо для России, при чём тут защита стратегических интересов?
Kairat stayer: гражданина другой страны каким боком касается?
Ну ты наглец каких свет не видывал. По любому вопросу на соседей сразу переводишь. А тут каким боком. Обозвал всех малограмотными, А сам языка на котором пишешь не знаешь. Уймись уже источник сообщает.
Похоже факультативом ты многое чего изучал. Казахский мне без надобности, а вот инглиш я сам начал учить в 40 лет. По работе надо было, за пару лет освоил. Но тебе это точно не грозит, не переживай, гугл переводчик осваивай
dvb: Похоже факультативом ты многое чего изучал. Казахский мне без надобности, а вот инглиш я сам начал учить в 40 лет. По работе надо было, за пару лет освоил. Но тебе это точно не грозит, не переживай, гугл переводчик осваивай
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