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≡ "Поступление горячей воды в дома зависит от ваших ПКСК" - ГКП "КТЭК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Поступление горячей воды в дома зависит от ваших ПКСК" - ГКП "КТЭК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горячую воду теплокомпания ГКП "КТЭК" в дома костанайцев начала подавать сегодня, 9 сентября, с 8.00. Однако многие горожане жалуются, что воды до сих пор нет. В пресс-службе теплокомпании пояснили, что пуск горячего водоснабжения с теплоисточников ГКП состоялся.
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§ seroff
Re: "Поступление горячей воды в дома зависит от ваших...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.09.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
враньё !!! сейчас дозвонился до диспетчера ктэк на кжби вода будет завтра зачем обманывать население ЗА******сь совсем ,а как не оплатил вовремя в суд подают оборзели в корень
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